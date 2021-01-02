В Сумах спасли 2 мужчин. Они провалились под лед на реке Псел.

На место прибыли спасатели. Об этом говорится на странице Управления ГСЧС Украины в Сумской области в фейсбуке.

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Что произошло

Один из мужчин пытался перейти замерзший водоем и провалился, другой бросился спасать и тоже оказался в ледяном плену.

40-летнего пострадавшего вытащили при помощи спасательного круга.

Для спасения другого мужчины использовали лодку. Его пришлось госпитализировать.

Чтобы оказать помощь мужчинам, привлекли 7 человек личного состава и единицу техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, на днях детские шалости на льду закончились трагедией на Полтавщине. Дети зашли на тонкий лед и провалились Их друг, который в то время был на берегу, побежал за помощью, однако спасти школьников не удалось.

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