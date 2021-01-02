В Сумах спасли двух мужчин, провалившихся под лед – видео
В Сумах спасли 2 мужчин. Они провалились под лед на реке Псел.
На место прибыли спасатели. Об этом говорится на странице Управления ГСЧС Украины в Сумской области в фейсбуке.
Важно На Черниговщине при загадочных обстоятельствах умер чиновник Офиса генпрокурора – СМИ
Что произошло
Один из мужчин пытался перейти замерзший водоем и провалился, другой бросился спасать и тоже оказался в ледяном плену.
- 40-летнего пострадавшего вытащили при помощи спасательного круга.
- Для спасения другого мужчины использовали лодку. Его пришлось госпитализировать.
Чтобы оказать помощь мужчинам, привлекли 7 человек личного состава и единицу техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Смотрите видео: в Сумах спасли утопающих
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter