В Сумах мужчина пытался взорвать одно из отделений полиции города. Нарушитель требовал отставки одного из сотрудников полиции.

Мужчина позвонил на специальную линию "102". Он сообщил, что имеет гранату, которой планирует взорвать отделение полиции №4.

Актуально В сумском кафе полиция искала наркотики, а нашла оружие: фото

Во время разговора мужчина вел себя агрессивно и использовал ругань.

Правоохранители немедленно начали поисковую операцию. Они обнаружили мужчину на одной из остановок общественного транспорта. Впоследствии полицейские установили, что нарушителю – 41 год.

У него изъяли гранату. Однако полицейские не сообщают, была ли она в боевом состоянии.

Фейковые заминирования: последние новости