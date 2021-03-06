В Сумах мужчина угрожал взорвать полицейский участок
В Сумах мужчина пытался взорвать одно из отделений полиции города. Нарушитель требовал отставки одного из сотрудников полиции.
Источник:"Громадське"
Мужчина позвонил на специальную линию "102". Он сообщил, что имеет гранату, которой планирует взорвать отделение полиции №4.
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Во время разговора мужчина вел себя агрессивно и использовал ругань.
Правоохранители немедленно начали поисковую операцию. Они обнаружили мужчину на одной из остановок общественного транспорта. Впоследствии полицейские установили, что нарушителю – 41 год.
У него изъяли гранату. Однако полицейские не сообщают, была ли она в боевом состоянии.
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