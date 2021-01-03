Неизвестный мужчина 2 января 2021 года оставил младенца у приемного отделения одной из больниц Сум. Правоохранители уже открыли уголовное дело и ищут родителей девочки.

Детали инцидента

Человек "подбросил" ребенка в больницу около 11 часов дня. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

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Сейчас ребенка направили на обследование в областную детскую клиническую больницу,

– рассказали правоохранители.

Согласно предварительному осмотру, у девочки сильное переохлаждение.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают родителей ребенка.

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