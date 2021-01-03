В Сумах мужчина оставил младенца возле больницы: полиция открыла дело
Неизвестный мужчина 2 января 2021 года оставил младенца у приемного отделения одной из больниц Сум. Правоохранители уже открыли уголовное дело и ищут родителей девочки.
Детали инцидента
Человек "подбросил" ребенка в больницу около 11 часов дня. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
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Сейчас ребенка направили на обследование в областную детскую клиническую больницу,
– рассказали правоохранители.
Согласно предварительному осмотру, у девочки сильное переохлаждение.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают родителей ребенка.
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