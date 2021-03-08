Несовершеннолетняя жительница Сум выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата. В результате 16-летняя девушка оказалась в реанимации с острым отравлением.

В полицию 7 марта поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница Сум.

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Девушка наглоталась таблеток

По словам матери пострадавшей, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. У нее диагностировали острое медикаментозное отравление.

Девушка находится в больнице, со слов медиков угрозы жизни нет,

– говорится в сообщении.

Что повлекло такие действия девушки

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Сейчас полиция проводит дальнейшую проверку для установления обстоятельств инцидента.

Предыдущие случаи отравления детей лекарствами

Ранее 7-классницы наглотались таблеток в Боярке Киевской области. К сожалению, одну школьницу спасти не удалось. Аналогичный случай произошел в Умани – девушки остались живы.

Впоследствии в Сумах 2 студентки отравились таблетками. Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды, после чего сами вызвали карету скорой помощи.

В больнице оказалась и 16-летняя жительница Кременчуга, что в Полтавской области. Девушка отравилась таблетками, которые употребляла для обезболивания.

А в Калуше школьницы в возрасте 12 и 13 лет пытались отравиться парацетамолом. Они попали в реанимацию городской детской больницы.

​В больнице "Охматдет" рассказали, что за первые два месяца в 2021 году в столице произошли 25 детских самоубийств. Это очень высокий показатель, который превышает цифру прошлого года за такой период.