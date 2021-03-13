Агентство по розыску и менеджменту активов нашло управляющего для охотничьей резиденции Януковича в Сухолучье. На этой территории могут обустроить небольшие дома, которые будут снимать все желающие.

Впрочем, пока окончательного варианта еще нет. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал заместитель главы АРМА Владимир Павленко.

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Он отметил, что Агентство не побоялось провести конкурс по отбору оценщика бывшей охотничьей резиденции "Сухолучье".

Мы хотели посмотреть, что будет, если попробуем это сделать. Сильно переживали, так как осознавали, туда может зайти лицо, которое скажет, что хочет забрать себе этот объект под дачу и будет платить за него определенную сумму в бюджет. Закроет вход, и никто не сможет туда попасть,

– вспомнил Владимир Павленко.

По его словам, это был довольно вероятный сценарий. Потому если бы это произошло, Агентство по розыску и менеджменту активов обвиняли бы в том, что люди потеряли возможность гулять на этой территории.

"Нам повезло, потому что подалась компания, которая имеет опыт оперирования отелями и которая хочет внедрить его там", – отметил заместитель главы АРМА.

Они будут развивать там туристическую инфраструктуру, – Павленко

Владимир Павленко объяснил: сейчас в Сухолучье планируют делать не большой отель, а домики для отдыха. Таким образом эта компания будет развивать туристическую инфраструктуру.

Что именно они будут делать, станет понятно, когда мы заключим с ними договор. Сейчас у нас проходит оценка этого актива,

– прокомментировал он.

Заместитель главы АРМА надеется, что избранный управляющий имеет и свой опыт, и соответствующее оборудование, и персонал. Поэтому, если идея будет успешной, тогда этот опыт в агентстве смогут распространить на Межигорье.

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