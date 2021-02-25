Украинцы недовольны приговором активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы. Они считают, что дело было сфальсифицировано, а приговор вообще писали на Банковой. Представитель президента все отрицает.

Источник: "6/9" на 24 канале

О скандальном приговоре Сергею Стерненко, реакции Владимира Зеленского и судебной системе в Украине в эфире программы говорил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Интересно Что нужно знать о судье, вынесшем приговор Стерненко

О приговоре Стерненко

Стерненко – признанный патриот. Благодаря таким, как он мы не получили Одесскую народную республику в 2014 году. С другой стороны, если патриот совершает уголовное деяние тяжкого характера – его патриотизм не должен быть основанием для его освобождения.

Это последствия прошлых дней (то, что украинцы считают Офис Президента причастным к несправедливому приговору – 24 канал). При президентстве Януковича и частично Порошенко суды были в ручном управлении. Поверьте, сейчас такого нет.

Справка. Украинцы считают приговор Сергею Стерненко несправедливым. Сам активист в зале суда заявил, что накануне заседания приговор был оправдательным – его якобы переписали под давлением генпрокурора Ирины Венедиктовой, мэра Одессы Геннадия Труханова и заместителя главы Офиса Президента Олега Труханова. Детали – здесь.



Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала

О судебной реформе в Украине

Я, возможно, скажу очень крамольную вещь. Возможно, нам не нужна какая-то очередная судебная реформа. Надо, чтобы работали те институты, которые сейчас предусмотрены действующим законодательством.

Не нужны какие-то реформы судебной власти, кроме одной – привлечения к ответственности судей за противоправные действия. После этого все заработает без какого-то радикального реформирования. Зеленский и поставил на этом акцент – на принятии закона, который восстановит доверие, восстановит эффективность функционирования Высшего совета правосудия. Это первый существенный шаг к конечной цели.

О том, почему Украине не нужна судебная реформа – читайте по ссылке.

О действиях Зеленского относительно приговора Стерненко

Президент в этой ситуации вообще не должен ничего комментировать. Он не имеет никакого отношения к одесскому судье. Мы говорим о том, что президент должен обеспечивать справедливое правосудие? Оно должно обеспечиваться автоматически и через Конституцию, и через уголовное законодательство.

Любые заявления президента в этой ситуации будут расценены так, что он влияет на судебную ветвь власти, что является невозможным.

Подробнее о том, нужна ли реакция Зеленского на приговор Стерненко – читайте здесь.

Смотрите полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: видео