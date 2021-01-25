Послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения G7 касаются также изменений в работе Конституционного и Верховного судов.

Источник: Группа поддержки послов стран G7

В сообщении послов "Большой семерки" говорится, что в конце 2020 года Украина попросила совета послов относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. И такие шаги Киева связаны с конституционным кризисом.

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Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически, материально и политически. Мы остаемся преданными дальнейшей поддержке Украины в их реализации,

– отметили послы G7.

Дорожная карта реформ в Украине: подробнее

Рекомендации G7 касательно Конституционного Суда

Временно увеличить кворум принятия решений КСУ.

Отложить процедуру отбора судей до внедрения новых правил;

Обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов.

Усилить этические требования к судьям КСУ.



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Стратегия судебной реформы: что предлагает "Большая Семерка"

До февраля 2021 года следует разработать и принять комплексный документ, который соответствует международным и европейским стандартам.

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Верховный Суд: что говорят в G7

Должны ликвидировать коллизию с Верховным судом, объединив его с прошлой реформированной структурой.

Также нужно пересмотреть его структуру для объединения 4 отдельных кассационных судов и Палаты в единый Верховный суд со специализированными палатами.