Как побороть коррупцию в Украине и решить проблемы КСУ и ВСУ: дорожная карта реформ от G7
Послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения G7 касаются также изменений в работе Конституционного и Верховного судов.
Источник: Группа поддержки послов стран G7
В сообщении послов "Большой семерки" говорится, что в конце 2020 года Украина попросила совета послов относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. И такие шаги Киева связаны с конституционным кризисом.
К теме Послы G7 рассказали Зеленскому об ожиданиях отбора судей КСУ
Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически, материально и политически. Мы остаемся преданными дальнейшей поддержке Украины в их реализации,
– отметили послы G7.
Дорожная карта реформ в Украине: подробнее
Рекомендации G7 касательно Конституционного Суда
- Временно увеличить кворум принятия решений КСУ.
- Отложить процедуру отбора судей до внедрения новых правил;
- Обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов.
- Усилить этические требования к судьям КСУ.
Главное о Конституционном кризисе в Украине / Инфографика 24 канала
Стратегия судебной реформы: что предлагает "Большая Семерка"
- До февраля 2021 года следует разработать и принять комплексный документ, который соответствует международным и европейским стандартам.
Это интересно Список нечестных судей хотели скрыть: Верховный суд не разрешил
Верховный Суд: что говорят в G7
- Должны ликвидировать коллизию с Верховным судом, объединив его с прошлой реформированной структурой.
- Также нужно пересмотреть его структуру для объединения 4 отдельных кассационных судов и Палаты в единый Верховный суд со специализированными палатами.
- Кроме того, G7 предлагает укрепить подотчетность судей путем усиления дисциплинарной ответственности, принятия четких правил, стандартов и процедур расследования и рассмотрения жалоб на их поведение.
Поделиться новостью