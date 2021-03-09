В Киеве собрались на съезд судьи со всей Украины. 9 марта они должны избрать членов Высшего совета правосудия, Совета судей и судью Конституционного Суда. Председатель ВС Валентина Данишевская отметила, что доверие к судейскому корспусу восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось.

Об этом председатель Верховного Суда Украины заявила во время открытия съезда. Данишевская прокомментировала акцию протеста, которая проходила под гостиницей "Президент", где и собрались судьи.

К теме "Нет – съезда судейской нечисти": в Киеве состоялась акция протеста – видео

Данишевская отметила, что съезд проводить обязывает закон

Определенное количество таких людей сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутацией, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд,

– отметила председатель Верховного Суда.

Данишевская отметила, что судьи обязаны формировать ВСП и КСУ. Поэтому не сделать этого и нарушить закон они не могут. Единственное, пообещала глава ВСУ, постараются выбрать достойных кандидатов – с безупречной репутацией.

Для реальной независимости суду нужно еще работать

Также председатель ВСУ согласилась, что для реальной независимости судов еще надо работать, чтобы не было давления ни со стороны власти, ни со стороны общественности.

Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге, или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас – либо силами наших органов, либо силами общественности, но судебная система со временем достойно будет выглядеть среди других государственных органов,

– сказала Данишевская.

Читайте также Ермак анонсировал полную перезагрузку Конституционного Суда

Под местом проведения съезда протестовали активисты

Отметим, что 18-й съезд судей стартовал несмотря на акции протеста под гостиницей "Президент". Под зданием десятки людей требуют не проводить собрания и не выбирать судей, ведь это лишь усилит судейский произвол.