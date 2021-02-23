Судью за неделю заставили изменить приговор Стерненко, – Юрчишин
Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что судьюю Приморского суда заставили изменить приговор активисту.
Источник:24 канал
Ведь еще по состоянию на прошлую неделю Стерненко готовили оправдательное решение. Зато уже сегодня, 23 февраля, суд вынес обвинительный приговор.
Важно Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы
По словам Ярослава Юрчишина, специально для рассмотрения этого дела был подобран председательствующий судья, который ранее отпустил директора, фигуранта дела о пожаре на территории отпускной базы "Виктория".
Он отметил, что директор "Виктории" фактически отделался легким испугом.
"Скорее всего в этом деле были взятки, поэтому фактически судья находился на крючке. Поэтому его и заставили изменить за неделю приговор", – подчеркнул депутат.
"Голос" инициирует сбор подписей за отставку Венедиктовой
Ярослав Юрчишин назвал этот приговор политически мотивированным. И сообщил, что "Голос" начинает сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой.
Человек, который выполняет функции "государева ока" и политического преследователя, не имеет права занимать должность генерального прокурора Украины,
– подчеркнул он.
И также отметил, что сам Стерненко во время речи в зале суда обвинил в своем приговоре Ирину Венедиктову, заступика руководителя ОП Олега Татарова, а также мэра Одессы Геннадия Труханова.
В чем обвиняют Стерненко
Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Кстати, говорится про 300 гривен.
Сергей Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается исключительно на показаниях Щербича.
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