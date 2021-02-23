Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что судьюю Приморского суда заставили изменить приговор активисту.

Ведь еще по состоянию на прошлую неделю Стерненко готовили оправдательное решение. Зато уже сегодня, 23 февраля, суд вынес обвинительный приговор.

Важно Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы

По словам Ярослава Юрчишина, специально для рассмотрения этого дела был подобран председательствующий судья, который ранее отпустил директора, фигуранта дела о пожаре на территории отпускной базы "Виктория".

Он отметил, что директор "Виктории" фактически отделался легким испугом.

Справка. В Одессе в ночь на 16 сентября произошел пожар в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория". В результате погибли 3 девочки из одесского хореографического коллектива "Адель".

"Скорее всего в этом деле были взятки, поэтому фактически судья находился на крючке. Поэтому его и заставили изменить за неделю приговор", – подчеркнул депутат.

"Голос" инициирует сбор подписей за отставку Венедиктовой

Ярослав Юрчишин назвал этот приговор политически мотивированным. И сообщил, что "Голос" начинает сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой.

Человек, который выполняет функции "государева ока" и политического преследователя, не имеет права занимать должность генерального прокурора Украины,

– подчеркнул он.

И также отметил, что сам Стерненко во время речи в зале суда обвинил в своем приговоре Ирину Венедиктову, заступика руководителя ОП Олега Татарова, а также мэра Одессы Геннадия Труханова.

В чем обвиняют Стерненко

Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Кстати, говорится про 300 гривен.

Сергей Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается исключительно на показаниях Щербича.