Опального судью Николая Чауса, который прятал взятку в банках в собственном дворе, скоро могут экстрадировать в Украину из Молдовы. Дело в том, что коллегия Верховного суда Молдовы отказала Чаусу в убежище.

Соответствующее решение коллегия по гражданским, коммерческим и административным спорам приняла еще 3 марта. Чаус и его адвокат подавали в суд на Молдову и ее Аппарат Президента.

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Молдова отказала Чаусу

На иск Чауса и его адвоката Юлиана Балана в Верховном суде ответили отказом. Суд высшей инстанции подтвердил: отказ в предоставлении политического убежища, который принял Апелляционный суд Молдовы, была обоснованным.

В Чауса возбуждено уголовное дело в отношении незаконного пересечения границы Молдовы. То, что он попросил политического убежища, свидетельствует о возможном задержании в решении дела. Поэтому Чауса должны выдать Украине.

Обратите внимание! Председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в интервью журналисту Дмитрию Гнапу на 24 канале предположил: Чаус очень ценный свидетель для власти, ведь он может дать показания на Порошенко.

Почему разыскивают Чауса