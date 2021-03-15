Скандального судью Чауса могут выдать Украине: Молдова отказала в убежище
Опального судью Николая Чауса, который прятал взятку в банках в собственном дворе, скоро могут экстрадировать в Украину из Молдовы. Дело в том, что коллегия Верховного суда Молдовы отказала Чаусу в убежище.
Источник:Mold Street
Соответствующее решение коллегия по гражданским, коммерческим и административным спорам приняла еще 3 марта. Чаус и его адвокат подавали в суд на Молдову и ее Аппарат Президента.
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Молдова отказала Чаусу
На иск Чауса и его адвоката Юлиана Балана в Верховном суде ответили отказом. Суд высшей инстанции подтвердил: отказ в предоставлении политического убежища, который принял Апелляционный суд Молдовы, была обоснованным.
В Чауса возбуждено уголовное дело в отношении незаконного пересечения границы Молдовы. То, что он попросил политического убежища, свидетельствует о возможном задержании в решении дела. Поэтому Чауса должны выдать Украине.
Почему разыскивают Чауса
- Чаус работал судьей Днепровского райсуда Киева.
- Один из его судейских грехов – принятие по сфальсифицированным делам решения против автомайдановцев.
- Однако известным он стал в 2016 году.
- НАБУ разоблачила Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов.
- Деньги нашли в стеклянных банках, которые судья закопал у себя во дворе.
- Чауса не задержали из-за судейского иммунитета и он смог бежать из Украины в Молдову.
- В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск.
- Судью задержали в Молдове. Там он пытался получить политическое убежище.
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