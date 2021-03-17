Оксана Церевич – уже вторая восстановлена в должности судья, осуждающую участников Революции Достоинства. Далее читайте на украинском.

Порушила присягу, але знову у кріслі: чому

У грудні 2013 року Царевич засудила дев'ятьох майданівців за підробленими рапортами.

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Деяких водіїв на акції навіть не було (!), а рапорти щодо них скерували до Царевич в обхід автоматизованої системи розподілу справ.

Навіть корумпована і нереформована Вища рада правосуддя та Вищий адмінсуд визнали, що вона порушила присягу і підлягає звільненню.

Проте "новий" Верховний Суд вирішив, що Царевич може повернутися на посаду, а ми платитимемо їй величезні компенсації з наших податків.

Чому проблема із неброчесною суддею виникає вдруге

Це ганебне рішення ухвалили судді Касаційного адміністративного суду Світлана Пасічник, Ірина Васильєва та Валентина Юрченко. Громадська рада доброчесності визнала Юрченко та Пасічник недоброчесними, але це не завадило їм потрапити у Верховний Суд.

В принципі, це багато говорить про "здобутки" судвової реформи з часів Революції Гідності.

Бо якщо б у нас нормально пройшла переатестація суддів, то такі як Царевич уже давно б працювали де завгодно в народному господарстві, але не на публічній посаді, а тим більше не суддею.

А якби для Вищої кваліфкомісії суддів і ВРП доброчесність була не порожнім звуком і якби вони самі не були наповнені корумпованими суддями, то до Верховного Суду не попроходили б ті хто Царевич поновили.

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Саме тому настільки важливо перезавантажити ВККС і ВРП за участі незалежних міжнародних експертів. Щоб там працювали люди, для яких є інші цінності крім матеріальних. І щоб вони поширювали цей стандарт на решту системи. Поки ж, на жаль, виходить навпаки