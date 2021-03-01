Более года Высший совет правосудия не рассматривает жалобу на известного судью Константина Бабенко, которого в декабре 2019 года поймали пьяным за рулем. За это время он заработал более 1,8 миллиона гривен.

По словам главы совета общественного контроля НАБУ, адвоката и блогера Романа Маселко, ВСП имеет неопровержимые доказательства, что Бабенко управлял авто в состоянии опьянения, откровенно обманывал и прикрывался своим статусом. Однако Высший совет правосудия откровенно тянет с рассмотрением жалобы.

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Судью поймали на пьяной езде

Маселко напомнил, что известного судью Константина Бабенко в декабре 2019 года поймали пьяным за рулем. Он убегал от полицейских, а когда его догнали, то заявил, что не был за рулем машины. Кроме того, судья добавил, что его якобы нельзя трогать из-за статуса.

На фото стопка-кадр из видео бодикамеры полицейского, где видно как Бабенко, который "не управлял авто", фактически выпадает из-за руля и еле стоит на ногах,

– отметил Маселко.



Судья пьяным ездил за рулем / Скриншот из видео "Следствие.Инфо"

Однако Высший совет правосудия не спешит его увольнять

Видео ВСП не убедило, поэтому там решили допросить всех полицейских. Адвокат уточнил, что подтверждения правоохранителей также оказалось недостаточно. Заслушать хотели и самого Бабенко, но он на заседание суда не приходит.

"Вместо него ходит его адвокат Ростислав Кравец – тот, который засветился на "пленках Вовка". А в состав дисциплинарной палаты входит 3 членов ВСП, которые тоже упоминаются на этих пленках", – добавил Маселко.

Бабенко продолжает получать немалые деньги из бюджета

Из-за затягивания дела судья продолжает "вершить правосудие" и получать зарплату.

За год Бабенко заработал более 1,8 миллиона гривен.

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Что известно о скандальном судье Бабенко? Константин Бабенко известен благодаря ряду сомнительных решений. Например, в 2017 году НАБУ провело резонансный обыск на работе и дома у главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Впоследствии суд вынес решение о признании выборов в Совет общественного контроля НАБУ незаконными. Бабенко был главой апелляции, которая пересматривала это решение и оставила его в силе, несмотря на очевидную незаконность. Кроме того, он не скрывал своего пренебрежительного отношения к представителям общественности.



В 2016 году Бабенко подался на конкурс в Верховный суд. Его не допустили даже к экзамену из-за непрохождения спецпроверки НАПК.

Общение пьяного Бабенко с патрульными: смотрите видео