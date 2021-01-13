Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин получил предупреждение от Высшего совета правосудия. Оно касалось того, что он позволил Национальному агентству по предупреждений коррупции провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева без достаточных оснований.

Как отмечает Центр противодействия коррупции (ЦПК), судья Хамзин позволил провести обыски у судьи ОАСК Владимира Келеберды. Его подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.

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Детали дела

Ранее Хамзин заявлял, что проведение обыска необходимо. Об этом свидетельствовали материалы дела, а другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении было невозможно.

Что говорит судья ВАКС

Судья ВАКС подчеркнул, что высказал лишь предположение о возможной причастности Келеберды к преступлениям, которые ему "приписывают". Никаких категорических утверждений не было.

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Однако Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия согласилась с тем, что для обыска у подозреваемого судьи не было достаточных оснований.

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