Судью Антикорсуда привлекли к ответственности за разрешение на обыск: детали
Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин получил предупреждение от Высшего совета правосудия. Оно касалось того, что он позволил Национальному агентству по предупреждений коррупции провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева без достаточных оснований.
Как отмечает Центр противодействия коррупции (ЦПК), судья Хамзин позволил провести обыски у судьи ОАСК Владимира Келеберды. Его подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.
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Детали дела
Ранее Хамзин заявлял, что проведение обыска необходимо. Об этом свидетельствовали материалы дела, а другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении было невозможно.
Что говорит судья ВАКС
Судья ВАКС подчеркнул, что высказал лишь предположение о возможной причастности Келеберды к преступлениям, которые ему "приписывают". Никаких категорических утверждений не было.
Однако Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия согласилась с тем, что для обыска у подозреваемого судьи не было достаточных оснований.
Другие привлечения к ответственности судей Антикорсуда
- Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия в ноябре прошлого года привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Веру Михайленко.
- Она позволила заочное расследование в отношении экс-министр экологии Януковича Николая Злочевского по делу о крупнейшей взятке антикоррупционерам.
- Тогда ВСП согласился с позицией адвоката, что выручения Злочевскому подозрения по почте, мессенджеру или через родственников не являются надлежащими. Сам Злочевский уже не один год скрывается за границей.
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