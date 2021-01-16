Судьям – 22 тысячи, а военным – 300 гривен: как в Украине повышали пенсии
Средняя пенсия судьи с января 2020 года до января 2021 года выросла на около 22 тысячи гривен. Зато надбавка для военных в этот период достигла только 300 гривен.
Социальные выплаты за год повысили на 100 гривен. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
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Как изменились пенсии украинцев
- судьи – с 45,8 тысячи гривен до 67,9 тысячи;
- военные – с 5,2 тысячи гривен до 5,5 тысячи;
- социальные пенсии – с 1,6 тысячи гривен до 1,7 тысячи;
- пенсия по общим правилам – около 3 тысяч гривен до 3,5 тысячи.
Украинские пенсии / Инфографика ПФУ
Повышение пенсий с 2021 года
Для нескольких категорий пенсионеров выплаты выросли с 1 января 2021 года. В частности, для людей, которые старше 65 лет и имеют значительный страховой стаж. В среднем пенсии увеличились на 295 гривен.
Кроме того, в июле 2021 года планируется поднять минимальные до 1854 гривен, а с 1 декабря – до 1934 гривен.
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