Четырем судьям Высшего совета правосудия, у которых истекли сроки полномочий, выплатили более 3 миллионов гривен. В частности, за последний месяц работы судья Николай Худык заработал почти 1 миллион, что в 4,5 раза больше его обычной зарплаты.

В 4 судей ВСП – Николая Худыка, Виктора Шапрана, Игоря Артеменко, а также экс-главы Андрея Овсиенко, 15 марта завершились сроки их полномочий.

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Какие "отступные" получил Худык и что о нем известно

Николай Худык заработал за последний месяц работы 980 053 гривен. Это в 4,5 раза больше, чем его предыдущие месячные оклады, которые составляли примерно 200 тысяч гривен.

В 2019 году Худык входил в десятку самых богатых судей Киева. А его 2 брата занимают высокие государственные должности в Беларуси и России. Его брат Андрей Худык занимает пост министра природных ресурсов Беларуси, другой – работает начальником Управления внутренних дел в Тульской области.

В своей последней декларации судья указал, что вместе с женой владеет домом, квартирой, двумя земельными участками и помещением под бар в Каменце-Подольском и области. Кроме того, еще 5 участков они с женой арендуют. В бесплатном пользовании у Худыка есть и квартира на 117 квадратных метров в Киеве.

За 2020 год у Худыка появились 2 дома в Каменце-Подольском (незавершенные). Также он приобрел новый Land Cruiser Prado 150.

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Какую зарплату получили другие судьи

Игорь Артеменко – 875 609 гривен, в то же время его февральский оклад составлял 249 699 гривен.

– 875 609 гривен, в то же время его февральский оклад составлял 249 699 гривен. Виктор Шапран – 723 635 гривен, а за февраль получил 223 424 гривны

– 723 635 гривен, а за февраль получил 223 424 гривны Экс-главе Андрею Овсиенко выплатили за последний месяц меньше всего – 497 840 гривен. Хотя его предыдущие оклады были на уровне 300 – 400 тысяч гривен.

В пресс-службе Высшего совета правосудия изданию объяснили, что такие выплаты обусловлены окончанием работы, в эту сумму входят неиспользованные отпуска, больничные.