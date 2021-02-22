Заместитель председателя Октябрьского суда Полтавы Анна Андриенко только за 2 года закрыла дела касательно полсотни водителей из-за истечения сроков. В то же время сроки заканчивались из-за затягивания самой же судьи.

За такое судью надо однозначно увольнять. Но ей на помощь пришла член совета правосудия Оксана Блаживская. Об этом рассказал Роман Маселко в блоге "Правосудие по-новому".

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В ВСП тянут с жалобой

По его словам, согласно закону, жалоба на судью должна рассматриваться не более, чем 2 месяца. В то же время жалоба на Андриенко лежит в Высшем совете правосудия уже более 9 месяцев. Но самое важное то, что судью можно наказать только в течение 3 лет с момента проступка.

Этот срок уже почти истек, однако в ВСП откровенно тянут. Очевидно, что Андриенко хотят спасти от наказания таким же способом как она спасала пьяных водителей,

– отметил Маселко.

Как Блаживская защищает судей

Он отметил, что член ВСП Блаживская системно использует следующий образ. Она является докладчиком еще по одному очень интересному деле в отношении председателя Кассационного административного суда Михаила Смоковича.

Напомним! Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило, что в 2017 году Смокович "забыл" задекларировать 360 тысяч гривен. Для него это, пожалуй, мелочь, но, согласно закону, это существенное нарушение, за которое могут и уволить.

Эта жалоба, как сказал блогер, уже более года лежит у Блаживской. Ее открыли, но решения все нет, в то же время срок скоро закончится.

"Интересно, что ее родная сестра Наталья Блаживская является судьей Кассационного админсуда, то есть господин Смокович является ее руководителем. А еще – именно этот суд рассматривает все дела с участием ВСП", – также отметил Маселко.

Он добавил, что этим затягиванием подвешенного дела Смоковича пользуются обе стороны – судья избежит наказания, а ВСП получит нужные ему решения в суде.

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