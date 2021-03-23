Адвокат Андрей Заяц, который является защитником Павла Вовка, подал ходатайство в Печерский суд с требованием обязать Офис генпрокурора исключить данные о подозрении из реестра. Это дело также попало к Вовку.

Естественно, что он удовлетворил ходатайство, несмотря на позицию Верховного суда, что такие решения, в принципе, невозможны. Об этом сообщил Роман Маселко в блоге "правосудие по-новому".

Полный выпуск блога Дело одиозного судьи Вовка разваливает Высший совет правосудия: громкие факты

Судья Вовк знает, что в Высшем совете правосудия его будут "покрывать". Именно благодаря им и Печерскому суду Вовк решил, что может просто игнорировать следствие. В то же время делать это особенно цинично и показательно,

– отметил Маселко.

По его словам, он отказывался ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро. А когда детективы обратились в Антикорсуд для избрания ему меры пресечения, он начал игнорировать вызовы суда.

Как Вовк бежал от правосудия

"Вовк убегал от детективов, которые пытались вручить ему повестки, а потом просто выбросил их. После этого Высший антикорсуд постановил принудительно привести Вовка на заседание. Однако в день заседания он ушел в отпуск и скрывался от детективов", – подчеркнул журналист.

Заметим! В целом суд 6 раз принимал решение о приводе Павла Вовка.

Действующий судья, как сказал Маселко, системно и публично избегает явки в суд и заявляет, что не будет выполнять судебное решение. В большинстве государств это невозможно даже представить.

Как Павлу Вовку удалось управлять ВСП: смотрите видео

Коротко о деле Вовка