Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин заявил, что не согласен с решением Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Также он сообщил о намерении обжаловать его.

Накануне, 13 января 2021 года, ВРУ приняла решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности и применения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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Основанием для открытия дисциплинарного производства стала жалоба защитника в интересах судьи Окружного административного суда Киева.

Почему судью привлекли к ответственности

Напомним, что следственный судья Высшего антикорсуда Тимур Хамзин дал разрешение на проведение обыска квартиры. Она находится в фактическом владении судьи Окружного административного суда Киева.

Отметим! Ранее Хамзин заявлял, что проведение обыска является необходимым. Об этом свидетельствовали материалы дела, а другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о предполагаемом преступлении было невозможно.

По мнению жалобщика, во время рассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на обыск имело место ненадлежащее поведение судьи, которое заключается в:

неназначенные в судебном решении мотивов принятия или отклонения аргументов относительно сути спора;

умышленном или из-за очевидной халатности судьи, участвовавшего в принятии судебного решения, нарушении прав человека и основополагающих свобод.

Хамзин не согласился

В то же время судья ВАКС не согласился с позицией заявителя жалобы. Несмотря на то, что он предоставил дисциплинарной палате свои объяснения, ее члены пришли к выводу о наличии в действиях судьи состава дисциплинарного проступка.