Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко намерен эмигрировать из Украины. Свое решение он объясняет тем, что на него якобы продолжают давить в Офисе Президента.

Слиденко заверил, что его намерения эмигрировать из Украины не изменились. Сейчас судья ждет своей официальной отставки, об этом он рассказал "5 каналу".

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Ранее Слиденко сообщил, что написал заявление на увольнение из КСУ еще 8 октября. Он подчеркнул, что ему якобы звонили из ОП и "угрожали проблемами".

Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану, но мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду,

– подчеркнул судья.

По его словам, давление из ОП так и не прекратилось, доходит даже до мелочей, которые не имеют отношения к Конституционному суду.

Коротко о судье Слиденко

47-летний судья, родом из Винницкой области. Работает в Конституционном Суде Украины с 2014 года, был назначен Верховной Радой.

Именно Слиденко докладывал по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников и был автором скандального решения КСУ.



Что известно о скандальном решении КСУ / инфографика 24 канала