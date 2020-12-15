Закон о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не предусматривает защиты судей от вероятных злоупотреблений НАПК. Некоторые депутаты могут обжаловать отдельные его нормы.

В изменениях к закону депутаты не учли механизмы, которые бы контролировали судей. Об этом заявил судья Конституционного Суда Игорь Слиденко, сообщает "Громадське".

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По его словам, нардепы добавили лишь формальные нормы, которые якобы относят судей в "отдельную категорию проверки". Однако, по его мнению, они не смогут влиять на контроль НАПК.

Закон фактически продолжит действовать в том виде, в котором и был,

– подчеркнул Следенко.

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Судья КСУ отметил, что нардепам предлагали оставить НАПК органом исполнительной власти. Впрочем, они должны были предусмотреть определенные шаги для проверки судей или сделать НАПК независимым органом и не менять его полномочия.

Обратите внимание! В НАПК заявили, что решение Рады о возобновлении полномочий ведомства позволит проверку деклараций. Однако у НАПК есть 3 существенных замечания. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам Следенко, депутаты обратятся в Конституционный Суд с представлением о неконституционности определенных норм закона. Он также отметил, что пока не знает, когда именно будет документ. Впрочем, судья КСУ предположил, что его все-таки подадут.

Восстановление полномочий НАПК: кратко