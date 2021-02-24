Во время заседания Конституционного суда 24 февраля принял присягу Виктор Кичун. Рада его назначила еще 18 февраля. Он был кандидатом от "Слуги народа".

На заседание председатель КСУ Александра Тупицкий не пришел. Продил мероприятие его заместитель Сергей Головатый. К теме Рада назначила нового судью КСУ: им стал Виктор Кичун Новость дополняется