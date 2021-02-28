В Чернигове во время заседания апелляционного суда произошел курьезный инцидент. Судья Александр Евстафиев заснул прямо на работе.

Соответствующее видео на своем ютуб-канале обнародовал очевидец – Олег Буштрук. Он на протяжении нескольких лет судится с коллекторами, которым банк продал им его кредит.

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На кадрах, которые появились в сети, видно, как голова судьи медленно наклоняется вниз, затем в сторону, и на время мужчина как будто засыпает.

Вскоре он просыпается и продолжает работу. "Слышу, кто-то сопит, храпит. Я не понимаю, что происходит", – прокомментировал Буштрук.

Судья уснул на заседании в Чернигове: смотрите видео

Последствия обнародования видео

Виталий Кравчинский, дело которого также рассматривал Евстафиев, написал жалобу на судью. Он считает, что его поведение свидетельствует о пренебрежительном отношении к судебному процессу.

В ответ Высший совет правосудия возбудил дисциплинарное дело против Евстафиева. "Судья ведет себя странно, наклоняет голову в сторону, вероятно, глаза судьи закрыты", – говорится в постановлении.

"Это может свидетельствовать о том, что при осуществлении правосудия Евстафиев допустил действия, которые могли причинить вред и/или нарушить нормальную деятельность суда", – подчеркнули в документе.

Справка. В целом в судебной системе Александр Евстафиев работает 22 года, из них почти 3 – в апелляционном суде Чернигова. Это – первое дисциплинарное дело против него за это время.