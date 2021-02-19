Юристы Фонда DEJURE подали дисциплинарные жалобы в отношении 70 судей. Среди них – относительно судьи Дарницкого районного суда Киева Андрея Скубы, в то же время решение о наказании не применили.

За 2 последних года Скуба уволил 22 водителей от админответственности, передав дела на рассмотрение трудового коллектива для применения мер общественного воздействия. Об этом рассказала исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть".

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Ирина Шиба отметила, что некоторые из соответствующих водителей работают в сфере перевозки, один из них – в Киевпастрансе. Однако судье было не страшно, что освобожденные им от ответственности лица вернутся на дороги и будут подвергать опасности других, сказала исполнительный директор Фонда.

Она подчеркнула, что пьяное вождение – это серьезное правонарушение и должно наказываться соответственно.

Судья должен был наложить штраф и лишить водителя права управления на один год вместо того, чтобы передавать их трудовому коллективу,

– сказала Шиба.

Рассмотрение дисциплинарной жалобы в отношении судьи

По информации эксперта по судебной реформе, 16 февраля Высший совет правосудия рассматривал дисциплинарную жалобу в отношении Андрея Скубы. При рассмотрении оказалось:

► в некоторых случаях трудовые коллективы не обращались к судье с такими ходатайствами;

► в других – судья передавал на поруки, но трудовым коллективам о решении не сообщал, то есть такая мера была формальностью.

За такие грубые нарушения докладчик предложил наказать Скубу предупреждением. Однако, чтобы применить такое наказание, члены ВРП совещались почти час, а потом решили отложить решение. Так что, вероятно, судья даже предупреждения не получит.

Важно! 16 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, в соответствии с которым ужесточат ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии. В частности, выросли штрафы и предусмотрен админарест.

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