Экс-разведчик Сергей Семочко судился против журналистов проекта Bihus.Info. Он и его адвокаты вписали в иск постороннего человека – риелтора Валерию Куценко, у которой идентичное имя, как у журналистки-расследовательницы.

Сергей Семочко после обнародования расследования журналистами Bihus.Info подал иск в суд. Он требовал опровержения информации. Дело рассматривали двое судей целый год. За это время они не заметили случайного человека. Поскольку решение касалось всех фигурантов дела, то пострадало невиновное лицо.

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Журналистку Bihus.Info зовут Валерия Куценко, но женщин с таким именем в Киеве оказалось несколько. В судебный иск вписали риелтора – тезку расследовательницы. В течение года слушаний дела женщина ни разу не явилась на заседание. Она ничего не знала о суде – повестки отправляли по старому адресу проживания, который она сменила.

Судьи нарушили правила

Сначала дело слушал судья Шкирай. Когда он уволился, дело передали судье Мазуру. Тот не стал пересматривать дело с начала, зато сразу удовлетворил иск и обязал журналистов опровергнуть информацию. По правилам, суд должен убедиться в наличии ответчика, чтобы реализовать решение.

Сразу после этого произошло нарушение системы судебных решений. Судья не дал времени на ознакомление и возможности обжалования своего решения. Он сразу выдал исполнительный лист.

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Последствия судебного решения

Исполнительный лист от судьи Мазура "развязал руки" Семочко. Тот заблокировал счета всем ответчикам через частного исполнителя. Счета всех фигурантов дела и Bihus.Info заблокировали. Только тогда риелтор Куценко впервые узнала, что "проиграла суд" и подала на апелляцию.

Во время пересмотра дела на апелляции, представительница истца заявила об отзыве позывных требований к Виктории Куценко. Кроме того, ей сняли арест со счетов.

Реакция "случайного" человека

Адвокат риелтора Куценко заявил, что этих действий со стороны обвинения мало. Поскольку его подзащитная является предпринимательницей, и эти действия негативно повлияли на ее репутацию. Требованием адвоката было официально закреплено решение о том, что Викторию Куценко ошибочно привлекли в качестве ответчика.

Представительница обвинения – Смирнова не захотела признавать себя виновной в ошибке и вреде Куценко. Поскольку установление лица – не его компетенция. Стоит добавить, что именно она подавала иск от имени Семочко.