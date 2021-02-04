На Сумщине судьи вынесли первый в Украине приговор по статье о "ворах в законе"
65-летний житель Сум стал первым в Украине человеком, которого привлекли к ответственности за преступление, которое недавно вписали в Уголовный кодекс.
Источник: пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции
Ранее не судимого пенсионера признали виновным в обращении к криминальному авторитету ради применения преступного влияния.
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Мужчина признал свою вину. Его наказали условным сроком на 1 год.
Выбивал несуществующий долг
По данным следствия, в июле 2020 года житель Сум обратился к местному уголовнику ради решения собственных проблем.
Мужчина, как определил суд, осознавал, что обращается к человеку, который имеет влияние в криминальной среде, и координирует деятельность бандитских группировок.
Во исполнение "заказа" авторитет требовал возвращения несуществующего долга от жительницы Сум. При этом представлялся от имени осужденного и угрожал физической расправой в случае невыполнения определенных им условиях. 4 февраля, Ковпаковский районный суд города Сумы принял относительно 65-летнего гражданина обвинительный приговор в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование в отношении действий криминального "авторитета" продолжается,
– отметили в полиции.
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