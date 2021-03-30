Судьи ВАКС закрыли дело против помощника Грымчака: обвиняемый умер
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 30 марта закрыла уголовное производство по обвинению Игоря Овдиенко, помощника экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Причина – смерть обвиняемого.
Источник:ВАКС
Полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 года. Помощника экс-заместителя главы ведомства обвиняли в совершении уголовных преступлений.
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Против помощника Грымчака закрыли дело
Во вторник, 30 марта, коллегия судей ВАКС постановила закрыть уголовное производство по обвинению помощника бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц,
– говорится в сообщении.
Производство закрыли на основании статьи, касающейся смерти обвиняемого.
В чем обвиняли Овдиенко и Грымчака
- По версии стороны обвинения, экс-заместитель министра и его помощник требовали более 1 миллиона долларов за влияние на судей Верховного Суда, служащих Министерства культуры и Киевской городской государственной администрации.
- 14 августа 2019 года НАБУ, прокуратура и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.
- Впоследствии суд избрал Грымчаку меру пресечения – содержание в СИЗО 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен.
- Пока шло следствие, прокуратура сняла с чиновника подозрение в мошенничестве, зато предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.
- 30 января 2020 года Юрий Гримчак вышел из Лукьяновского СИЗО под круглосуточный домашний арест. А с апреля 2020 года он был уже только под ночным домашним арестом.
- САП передала дело Юрия Грымчака в суд 22 мая 2020 года.
- 20 декабря Высший антикоррупционный суд в 3 раза уменьшил сумму залога Грымчаку – до 2 миллионов гривен.
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