Никому не нужно объяснять, почему опасно садиться за руль пьяным. Поэтому законом предусмотрены суровые штрафы, лишение права управления автомобилем и даже уголовная ответственность за это нарушение.

Джерело: "Честь і НЕчесть" на 24 каналі

Проте в новинах часто згадують про нові випадки ДТП через водіїв-п'яниць і це прямий наслідок їхньої безкарності.

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Порушників не притягнули до відповідальності

Навіть спіймані на гарячому водії, часто уникають реальної відповідальності. Лише у 2019 році патрульна поліція зафіксувала понад 126 тисяч випадків так званого п'яного водіння. І майже половину водіїв – 42%, щодо яких було складено протоколи – не притягнули до відповідальності, причини різні:

і неправильне оформлення поліцією протоколів;

чи порушення процедури документування порушення.

Однак Громадська рада доброчесності встановила, що тисячі порушників уникають адміністративної відповідальності через сумнівні дії самих суддів. Представники Феміди, які мали б захищати нас із вами, своїми діями чи бездіяльністю повертають водіїв-п'яниць на дороги.

Серед найпоширеніших способів – затягування розгляду, закриття справи за малозначністю чи передача водія на поруки трудовим колективам. Зрозуміло, що відповідні схеми є способом заробітку суддів на хабарах.

Суддя практично звільнив водіїв від покарання

Юристи Фундації DEJURE вже подали дисциплінарні скарги щодо 70 суддів, які використовували такі схеми. Серед них і щодо судді Дарницького районного суду міста Києва Андрія Скуби.

Лише за 2 останні роки Скуба звільнив 22 водіїв від адмінвідповідальності, передавши справи на розгляд трудового колективу, для застосування заходів громадського впливу. Тобто водіїв мали засоромити на роботі.

Цікаво, що дехто із цих водіїв працює у сфері перевезення, один із них – в Київпастрансі. Проте судді було очевидно не страшно, що звільнені ним від відповідальності особи повернуться на дороги та наражатимуть на небезпеку інших людей.

Навіть ті, які неодноразово порушували правила дорожнього руху. Незважаючи на думку Скуби, п'яне водіння є серйозним правопорушенням та має каратись відповідно.



Скуба звільнив 22 водіїв від адмінвідповідальності / Скриншот з відео Сергія Новікова

Суддя повинен був накласти штраф та позбавити водія права керування на один рік замість того, щоб передавати їх трудовому колективу.

ВРП розглядала скаргу щодо Скуби

16 лютого Вища рада правосуддя розглядала нашу дисциплінарну скаргу на Андрія Скубу. Під час розгляду виявилось, що у деяких випадках трудові колективи навіть не звертались до судді з такими клопотаннями.

У інших – суддя передавав на поруки, але трудовим колективам не повідомляв про своє рішення, тобто захід був простою формальністю. За такі грубі порушення доповідач запропонував покарати Скубу попередженням.

Але навіть щоб застосувати таке смішне покарання члени ВРП радились майже годину, а потім вирішили відкласти рішення. Тож, ймовірно, суддя навіть попередження не отримає.

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До речі, ця ж дисциплінарна палата вже понад рік тягне з покаранням судді Бабенка, який сам був спійманий за кермом п'яним, та ще й утікав від поліції, створюючи аварійні ситуації.



"НЕчесть тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Поки у ВРП думають як покарати Дарницького суддю Андрія Скубу, ми нагороджуємо його премією "НЕчесть тижня". А інших суддів, які "відмазують" п'яних водіїв попереджаємо, що виявимо їхні порушення та доб'ємося покарання.

Суддю позбавили волі на 6 років

На щастя, не всі п'яні водії уникають покарання, як і судді, які їх покривають. Нещодавно Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років позбавлення волі суддю з Рахова Івана Тулика.

Якщо рішення набуде законної сили, в Тулика також конфіскують все майно та заборонять обіймати посаду судді на 3 роки. Судді Леся Федорак, Ігор Строгий та Віктор Маслов визнали Тулика винним у вчиненні одразу двох злочинів:

отримання хабара;

зловживання впливом.

Що відомо про справи Тулика

Антикорсуд встановив, що у 2018 році водій автомобіля Volkswagen Golf звернувся до судді Тулика з проханням "допомогти" зберегти водійські права. Суддя повідомив, що за хабар у розмірі суми штрафу 10 200 гривень допоможе з цим.

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За даними НАБУ, суму хабарів у таких справах є доволі незначною від 5 до 20 тисяч гривень – саме у стільки судді оцінюють безпеку на дорогах. Спершу суддя Тулик повернув протокол до поліції на дооформлення, а після доопрацювання допоміг закрити справу "за відсутністю події й складу правопорушення".

Це ще раз доводить, що звільнення суддями п'яниць від покарання зазвичай відбувається не просто так. У січні 2019 року до судді Тулика потрапила цивільна справа про стягнення 130 тисяч гривень боргу.

За збігом обставин позивачем у ній виявився той же водій, якому суддя Іван Тулик якраз "допомагав" уникнути відповідальності за п'яне водіння. Іван Тулик запропонував ухвалити потрібне рішення за хабар в розмірі 15 – 20% від суми боргу. Вже 20 березня він отримав 10 тисяч грн і був затриманий "на гарячому" детективами НАБУ.



"Честь тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Премію "Честь тижня" отримують судді Вищого антикорупційного суду Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов.

Лауреатів премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка моніторить перебіг судової реформи та добивається звільнення недоброчесних суддів.