Судьи КСУ жалуются, что без Тупицкого не могут получить зарплаты
В Конституционном Суде заявили, что без отстраненного главы Александра Тупицкого судьи не могут получить зарплаты. Для этого Тупицкому якобы необходимо попасть в здание КСУ.
Источник:Интерфакс-Украина
Научный консультант КСУ Анатолий Селиванов заявил, что для выплат зарплаты Тупицкий вновь получит доступ к специальной печати.
Актуально Скандальный ОАСК отказал Тупицкому в иске против УГО
Глава КС (Тупицкий – 24 канал) не может пройти в здание Конституционного Суда. Он не имеет доступа к сейфу, где лежит печать. Он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать,
– заявил Селиванов.
Что еще сказал Селиванов
- Тупицкий отстранен от обязанностей судьи, однако он остается главой КСУ. Поэтому печать, которую ставят на финансовую документацию, находится в его распоряжении.
- Без Тупицкого также нельзя оплатить коммунальные услуги КСУ. Сумма задолженности постоянно растет. Сейчас она составляет 5 миллионов ежедневно.
- Однако сотрудники КСУ таки получили зарплату. Печать поставил руководитель секретариата суда.
- Распоряжаться финансами КСУ может только глава КСУ или исполняющий его обязанности. Однако временный исполняющий обязанности такой привилегии не имеет.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter