В Конституционном Суде заявили, что без отстраненного главы Александра Тупицкого судьи не могут получить зарплаты. Для этого Тупицкому якобы необходимо попасть в здание КСУ.

Научный консультант КСУ Анатолий Селиванов заявил, что для выплат зарплаты Тупицкий вновь получит доступ к специальной печати. Актуально Скандальный ОАСК отказал Тупицкому в иске против УГО Глава КС (Тупицкий – 24 канал) не может пройти в здание Конституционного Суда. Он не имеет доступа к сейфу, где лежит печать. Он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать,

– заявил Селиванов. Что еще сказал Селиванов Тупицкий отстранен от обязанностей судьи, однако он остается главой КСУ. Поэтому печать, которую ставят на финансовую документацию, находится в его распоряжении. Без Тупицкого также нельзя оплатить коммунальные услуги КСУ. Сумма задолженности постоянно растет. Сейчас она составляет 5 миллионов ежедневно. Однако сотрудники КСУ таки получили зарплату. Печать поставил руководитель секретариата суда. Распоряжаться финансами КСУ может только глава КСУ или исполняющий его обязанности. Однако временный исполняющий обязанности такой привилегии не имеет. Обратите внимание! В СМИ 8 февраля появилась информация, что Офис генпрокурора будет просить президента Владимира Зеленского еще на 2 месяца отстранить Тупицкого от должности главы КСУ.

Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала