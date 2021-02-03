Александр Касминин и Александр Литвинов, которые являются судьями Конституционного суда Украины, требуют у государства доплатить им 1,3 миллиона гривен. Якобы, они недополучили эти деньги в месяце, когда Верховная Рада ограничила зарплаты из-за карантина.

Источник: 24 канал

О заявлениях судей КСУ относительно зарплаты на брифинге рассказали народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Что хотят судьи КСУ

Два судьи Литвинов и Касминин подали иск в Окружной админсуд Киева – требуют выплатить им более чем 1,3 миллиона гривен,

– отметил Вениславский.

И добавил, что тех 4,5 миллиона гривен, которые они зарабатывают за год, им вроде бы недостаточно, поэтому они решили от государства взыскать еще.

Свое решение судьи обосновывают тем, что недополучили эти деньги из-за решения Рады ограничить зарплаты госслужащих из-за карантина.

Как объясняют решение Рады в "Слуге народа"

Шуляк добавила, что средний месячный заработок судьи КСУ составляет 300 тысяч гривен. А ограничения по заработной плате действовали только 3 месяца.

Когда мы принимали решение ограничить зарплаты не только для судей КСУ, а для всего сектора, мы руководствовались тем, чтобы наполнить бюджет деньгами,

– объяснила депутат.

Деньги были нужны на медицинскую систему, социальные процедуры, восстановление экономики.

Справка. Весной 2020 года в Украине установили ограничение, по которому госслужащие на время карантина могли получать зарплату не более 47,2 тысячи гривен. Однако в конце августа КСУ отменил это ограничение.