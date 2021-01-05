Судьи Конституционного Суда Украины обнародовали заявление по указу президента Владимира Зеленского об отстранении от должности председателя КСУ Александра Тупицкого. В нем они подчеркнули свою независимость и призвали органы государственной власти соблюдать Конституцию и не вмешиваться в их работу.

Что заявили в КСУ

Соответствующее заявление судьи приняли 5 января 2021 года. Об этом говорится на сайте КСУ.

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Органы государственной власти обязаны неуклонно соблюдать требования Конституции, в том числе и те, которые гарантируют независимость Конституционного Суда, независимость и неприкосновенность судей КСУ,

– говорится в заявлении.

В заявлении КСУ добавили, что несоблюдение органами государственной власти Конституции недопустимо.

"Это может привести к блокированию работы КСУ, что сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции", – отметили судьи.

Заметим, указ об отстранении Тупицкого президент принял 29 декабря 2020 года.

Главное об отстранении Тупицкого

Под руководством Александра Тупицкого КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.

В конце декабря Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Говорится о приватизации Зуевского энергомеханического завода Донецкой области.

Сам Тупицкий в Офис генпрокурора не появился. Мол, для того у него были веские причины.

Прокуроры обратились с ходатайством к Зеленскому об отстранении Тупицкого.

29 декабря президент отстранил Тупицкого от работы на 2 месяца.

В КСУ решение Зеленского раскритиковали и назвали юридически неправомерным.



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