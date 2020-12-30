Конституционный Суд может высказать свою позицию относительно отстранения Александра Тупицкого только после проведения заседания, так как он является коллегиальным органом. Сейчас судьи КСУ ни на что не ссылаются в этой ситуации.

Пока остается загадкой, каким образом правовой департамент секретариата КСУ может указывать президенту на отмену его указа или на "ничтожность" этого документа. Об этом заявила депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря в эфире 24 канала.

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По ее словам, вопросом о том, как и по чьему указанию эта информация появилась на сайте Конституционного Суда, должны заняться правоохранительные органы. Совгиря рассказала, что пока неизвестно, для чего будут собираться судьи КСУ. Все из-за того, что в любой ситуации на специальном пленарном заседании этот вопрос рассматривать не могут.

На специальном пленарном заседании могут давать согласие только на задержание, арест судьи КСУ или содержание его под стражей,

– подчеркнула депутат.

Что будет в случае невыполнения указа президента

Совгиря заявила, что невыполнение любого нормативного акта предусматривает определенную ответственность. По ее словам, если есть несогласие с положениями указа президента, то его могут обжаловать на соответствие закону или Конституции. В противном случае указ нужно обязательно выполнить.

"Судьи КСУ не могут самостоятельно инициировать производство и рассматривать конституционность этого указа. Это не предусмотрено Конституцией", – подчеркнула депутат.

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Как отметила Совгиря, парламент в январе 2021 года будет рассматривать закон "о конституционной процедуре". Она предположила, что его принятие поможет избежать тех ситуаций, которые теперь есть в Конституционном суде.

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