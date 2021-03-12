Кумовство в КСУ: судьи назначают помощниками жен и родственников коллег – "Схемы"
Судьи Конституционного Суда не слишком озабочены решением кадровых вопросов. Согласно расследованию журналистов "Схем", помощниками и научными консультантами назначают родственников других служителей Фемиды или бывших судей КСУ.
Источник:"Схемы"
Журналисты обнаружили, что должности занимают вне конкурса. Преимущественно это происходит по представлениям самого судьи.
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Помощница судьи Литвинова – дочь судьи Касминина
Так у судьи Александра Литвинова с конца 2018 года работает Юлия Касминина. Она – дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. За год помощница заработала 400 тысяч гривен. За добросовестную работу Касминина получила благодарность и грамоту от главы КСУ Александра Тупицкого.
Александр Касминин работу дочери прокомментировал коротко, отметив, что она стала помощницей Литвинова "в соответствии с законом о Конституционном Суде".
Помощница Касминина – невестка экс-главы КСУ
Касминин тоже работает не без помощницы. Ольга Шаптала – невестка экс-главы КСУ Натальи Шапталы. Пока женщина – в отпуске по уходу за ребенком.
Помощница судьи Виктора Кривенко – Тамара Федоренко. Это жена бывшего коллеги Кривенко по суду Михаила Гультая. Федоренко за год получила 450 тысяч гривен зарплаты, а также – грамоту от Тупицкого
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Это не частная фирма Тупицкого, – Шевчук
В комментарии "Схемам" экс-глава КСУ Станислав Шевчук заявил, что считает подобные назначения – непотизмом. Говорится о предоставлении родственникам или знакомым должностей независимо от их профессиональных качеств.
Это – непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия – это не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий. КСУ – это серьезное государственное учреждение,
– отметил Шевчук.
Смотрите сюжет "Схем" о КСУ:
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