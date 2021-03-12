Судьи Конституционного Суда не слишком озабочены решением кадровых вопросов. Согласно расследованию журналистов "Схем", помощниками и научными консультантами назначают родственников других служителей Фемиды или бывших судей КСУ.

Журналисты обнаружили, что должности занимают вне конкурса. Преимущественно это происходит по представлениям самого судьи.

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Помощница судьи Литвинова – дочь судьи Касминина

Так у судьи Александра Литвинова с конца 2018 года работает Юлия Касминина. Она – дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. За год помощница заработала 400 тысяч гривен. За добросовестную работу Касминина получила благодарность и грамоту от главы КСУ Александра Тупицкого.

Александр Касминин работу дочери прокомментировал коротко, отметив, что она стала помощницей Литвинова "в соответствии с законом о Конституционном Суде".

Помощница Касминина – невестка экс-главы КСУ

Касминин тоже работает не без помощницы. Ольга Шаптала – невестка экс-главы КСУ Натальи Шапталы. Пока женщина – в отпуске по уходу за ребенком.

Помощница судьи Виктора Кривенко – Тамара Федоренко. Это жена бывшего коллеги Кривенко по суду Михаила Гультая. Федоренко за год получила 450 тысяч гривен зарплаты, а также – грамоту от Тупицкого

Интересно! Журналисты обращались ко всем судьям за комментариями. Однако они были очень немногословны и в большинстве отказывались объяснять назначения.

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Это не частная фирма Тупицкого, – Шевчук

В комментарии "Схемам" экс-глава КСУ Станислав Шевчук заявил, что считает подобные назначения – непотизмом. Говорится о предоставлении родственникам или знакомым должностей независимо от их профессиональных качеств.

Это – непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия – это не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий. КСУ – это серьезное государственное учреждение,

– отметил Шевчук.

Смотрите сюжет "Схем" о КСУ:

Важно! Недавно Национальное агентство по борьбе с коррупцией составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного Суда за админнарушения. Среди них – одиозный и сейчас отстраненный председатель КСУ Александр Тупицкий.