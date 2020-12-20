Судьи КСУ – больное место в Украине: как Зеленский планирует с этим бороться
Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня следует решить вопрос с Конституционным судом, так как некоторые судьи хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. Он уверен, что им не удастся это сделать, и помогут этому реформы. В частности, глобальная судебная реформа должна начаться в 2021 году.
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По словам президента, украинские суды – "больное место" в Украине. В частности, некоторые судьи Конституционного суда имеют целью разрушение антикоррупционной структуры. Об этом Зеленский рассказал в комментарии изданию The New York Times.
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"Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного. Но у них ничего не получится. Мы все это переформатируем", – отметил украинский президент.
Он добавил, что следующий большой этап – это глобальная судебная реформа в Украине.
Мы начнем ее воплощать с 2021 года, потому что уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ. Понемногу двигаемся. Скажу откровенно, из-за пандемии много денег, которые шли на инфраструктуру, мы перенаправили на медицину, повысили заработную плату врачам,
– отметил политик.
Что касается текущих достижений во времена правления Зеленского, то это запуск Высшего антикоррупционного суда. Он работает больше года, и уже есть приговоры.
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Конституционный кризис в Украине: подробности
- 27 октября КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.
- Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ.
- В Верховной Раде 4 декабря 2020 года приняли законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование.
- НАПК раскритиковало документ, так как он не грозит коррупционерам, а только создает для них "санитарные" условия.
- Впоследствии Венецианская комиссия обнародовала свои рекомендации относительно Конституционного Суда Украины. В ведомстве подчеркнули, что Верховной Раде следует четче выразить свое намерение относительно ограничения сферы деятельности суда по конкретным вопросам.
- Комиссия также рекомендует обязать КСУ указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект о возобновлении полномочий НАПК.
Главное о скандальном решении Конституционного суда / Инфографика 24 канала
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