Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня следует решить вопрос с Конституционным судом, так как некоторые судьи хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. Он уверен, что им не удастся это сделать, и помогут этому реформы. В частности, глобальная судебная реформа должна начаться в 2021 году.

Зеленский рассказал о войне с судьями КСУ и предстоящей судебной реформе

По словам президента, украинские суды – "больное место" в Украине. В частности, некоторые судьи Конституционного суда имеют целью разрушение антикоррупционной структуры. Об этом Зеленский рассказал в комментарии изданию The New York Times.

Советуем ознакомиться Открытой войны нет: как кризис вокруг КСУ и антикоррупционного законодательства завис в воздухе

"Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного. Но у них ничего не получится. Мы все это переформатируем", – отметил украинский президент.

Он добавил, что следующий большой этап – это глобальная судебная реформа в Украине.

Мы начнем ее воплощать с 2021 года, потому что уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ. Понемногу двигаемся. Скажу откровенно, из-за пандемии много денег, которые шли на инфраструктуру, мы перенаправили на медицину, повысили заработную плату врачам,

– отметил политик.

Что касается текущих достижений во времена правления Зеленского, то это запуск Высшего антикоррупционного суда. Он работает больше года, и уже есть приговоры.

Актуально Рада наработает законопроект для регламента работы КСУ – Разумков

Конституционный кризис в Украине: подробности

27 октября КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.

Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ.

В Верховной Раде 4 декабря 2020 года приняли законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование.

НАПК раскритиковало документ, так как он не грозит коррупционерам, а только создает для них "санитарные" условия.

Впоследствии Венецианская комиссия обнародовала свои рекомендации относительно Конституционного Суда Украины. В ведомстве подчеркнули, что Верховной Раде следует четче выразить свое намерение относительно ограничения сферы деятельности суда по конкретным вопросам.

Комиссия также рекомендует обязать КСУ указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.

15 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект о возобновлении полномочий НАПК.



Главное о скандальном решении Конституционного суда / Инфографика 24 канала