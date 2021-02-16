Высший антикоррупционный суд 16 февраля признал виновным в коррупции судью Раховского райсуда Ивана Тулика. Его разоблачили еще в 2019 году – брал взятки за "положительное" решение дела.

В сентябре 2018 года судья получил 400 долларов и в марте 2019 года 10 тысяч гривен. За эти деньги он пообещал, что "решит вопрос" по административному делу. Взятки брал прямо в своем кабинете.

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Кроме того, Тулик взялся рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Судью тоже осудили

Пресс-служба НАБУ сообщает, что "после ознакомления с материалами дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП – судью признали виновным в получении взятки".

Иван Тулик "получил 6 лет лишения свободы, а также он не сможет занимать должность судьи в течение 3 лет, а все его имущество конфискуют".

Решение вступит в силу, если не будет апелляционной жалобы.