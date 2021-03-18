Судейская мафия вместе с Вовком держит всю систему в заложниках, – Жернаков
Высший совет правосудия наложил дисциплинарное взыскание на судью Андрея Бицюка, который позволял принудительные приводы Павла Вовка. Это было неприкрытое давление на него, а такое взыскание – не самое худшее, что могло произойти.
Источник:24 канал
В этом и заключался весь план. К нему могли применить гораздо более жесткую ответственность. О последних событиях вокруг скандального Окружного админсуда Киева рассказал Михаил Жернаков – председатель правления Фонда DEJURE.
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По его словам, в то время, когда Бицюк рассматривал вопрос о продлении сроков досудебного следствия по делу пленок Вовка, тогда же и рассматривалась и дисциплинарная жалоба в отношении него самого. При этом, заявление подали сами адвокаты Вовка.
Так филигранно подогнать, чтобы это рассматривали одновременно – это еще надо уметь,
– считает Жернаков.
О давлении на Бицюка
Словом, он объяснил, что ВПР недвусмысленно давила на Бицюка, чтобы он принял то решение, которое нужно Павлу Вовку, иначе – его ждет что-то хуже, чем предупреждение, а именно – увольнение.
"Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что ВРП давит на судей с целью принятия конкретных решений. Этот орган не имеет ничего общего ни с правосудием, ни с защитой судей, а действует в интересах судейской мафии, коррупционеров и олигархов для того, чтобы держать судебную систему в заложниках", – считает Жернаков.
Смотрите видео: Жернаков рассказал о давлении на судью Бицюка
Основное о деле Вовка
- Судье ОАСК Павлу Вовку инкриминируют создание преступной организации и захват судебной власти.
- Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка.
- В начале сентября 2020 года НАБУ опубликовало записи из кабинета судей, которые доказывают причастность судьи.
- Несмотря на это, судья утверждает, что не причастен к этому делу и не является подозреваемым.
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