Высший совет правосудия наложил дисциплинарное взыскание на судью Андрея Бицюка, который позволял принудительные приводы Павла Вовка. Это было неприкрытое давление на него, а такое взыскание – не самое худшее, что могло произойти.

В этом и заключался весь план. К нему могли применить гораздо более жесткую ответственность. О последних событиях вокруг скандального Окружного админсуда Киева рассказал Михаил Жернаков – председатель правления Фонда DEJURE.

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По его словам, в то время, когда Бицюк рассматривал вопрос о продлении сроков досудебного следствия по делу пленок Вовка, тогда же и рассматривалась и дисциплинарная жалоба в отношении него самого. При этом, заявление подали сами адвокаты Вовка.

Так филигранно подогнать, чтобы это рассматривали одновременно – это еще надо уметь,

– считает Жернаков.

О давлении на Бицюка

Словом, он объяснил, что ВПР недвусмысленно давила на Бицюка, чтобы он принял то решение, которое нужно Павлу Вовку, иначе – его ждет что-то хуже, чем предупреждение, а именно – увольнение.

"Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что ВРП давит на судей с целью принятия конкретных решений. Этот орган не имеет ничего общего ни с правосудием, ни с защитой судей, а действует в интересах судейской мафии, коррупционеров и олигархов для того, чтобы держать судебную систему в заложниках", – считает Жернаков.

Раньше. Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не могли найти, чтобы доставить в суд. В начале марта Антикоррупционный суд в шестой раз позволил принудительный привод судьи.

Смотрите видео: Жернаков рассказал о давлении на судью Бицюка

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