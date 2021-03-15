В Украине состоялся съезд судей, который избрал четвертую часть Высшего совета правосудия. Председателем счетной комиссии была судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко, которой, по версии правоохранителей, член ВРП Павел Гречкивский должен был передать взятку.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в видеоблоге "Право на гідність" рассказал, что во время избрания судей к ВРП, важную роль также сыграл Анатолий Марцинкевич. Это член Высшей квалификационной комиссии судей времен президентской каденции Виктора Януковича, которого люстрировали после Революции Достоинства.

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По словам Шабунина, именно Марцинкевич ежегодно организовывает избрание съездом судей членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В этом году на съезде он опять раздал делегатам списки с фамилиями тех, за кого они должны проголосовать,

– заявил Шабунин.

Как рассказал руководитель ГПК, из 4 человек из "списка Марцинкевича" членами Высшего совета правосудия стали 3. Стоит заметить, что голосование было тайным.

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Шабунин предположил, что если бы весь процесс был честным, то предусмотреть кого именно выберут было бы невозможно. Однако, по его мнению, все было наоборот.

"Сейчас уже 2021 год, а судебной системой до сих пор руководят люди Януковича. Проходят революции, переизбирают президентов и депутатов, а судейская мафия остается неизменной", – подытожил Шабунин.

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Съезд судей в Киеве: коротко