Отмена указа в отношении судьи Печерского суда Оксаны Царевич указывает на проблему в судебной системе, с которой Украина не сможет справиться самостоятельно. Помочь может именно участие международных экспертов.

Механизм по привлечению соответствующих экспертов уже показал свою действенность в вопросе с Высшим антикоррупционным судом. Об этом в своем блоге "Честь і НЕчесть" рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба.

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"Возобновление Царевич в очередной раз показывает, что судебная система не способна сама себя очистить и мы должны привлечь агентов изменений – международных экспертов", – сказала Ирина Шиба.

Она добавила, что говорится о лицах, не имеющих родственных связей с украинскими судьями или политических долгов.

В ВАКС уже не боятся наказывать топовых чиновников

Исполнительная директор общественной организации Фонд DEJURE разъяснила, что соответствующий механизм уже помог создать достойный состав Высшего антикоррупционного суда.

Судьи ВАКС не боятся наказывать топовых чиновников и коллег за нарушение закона. Высший антикоррупционный суд приговорил уже 5 судью за взятку,

– отметила Ирина Шиба.

Обратите внимание! Верховный суд Украины отменил указ об увольнении судьи Оксаны Царевич, которую обвинили в том, что она незаконно лишала водительских прав активистов Автомайдана.

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