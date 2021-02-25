Владимир Зеленский объявил, что сейчас судебная система Украины уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, это нужно менять.

По словам Зеленского, судебная система является коррумпированной и неустойчивой. Такое заявление президент сделал во время совещания 25 февраля.

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На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также руководители парламентских комитетов и представители правительства.

Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что это является шагом на пути к евроинтеграции Украины.

Уже во время следующей пленарной недели в Верховной Раде народные избранники готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.

Кроме того, тематические вопросы обсудят во время очередного Всеукраинского форума "Украина 30".