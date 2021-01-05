Сожгли автомобиль судьи Ивано-Франковского городского суда Ольги Бабий. Инцидент произошел в Ивано-Франковске во дворе многоэтажного дома поздно вечером 2 января (после 23:50).

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По словам Ольги Бабий, машину подожег неизвестный. И в итоге автомобиль уничтожен полностью. Она считает это вмешательством в ее деятельность. Об этом судья сообщила в Высший совет правосудия 4 января.

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Говорится об автомобиле марки Nissan. Он по документам принадлежит Ольге Бабий.

По информации ГСЧС, в результате пожара сгорела часть автомобиля Volkswagen, припаркованного рядом. По факту инцидента 3 января местная полиция открыла уголовное дело. Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Добавим, что в ноябре 2020 года Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Ольги Бабий по жалобе одного из фигурантов уголовного дела.

Кроме того, по данным СМИ, гражданским мужем Ольги Бабий есть прокурор Виталий Попадюк, который также пользовался авто. Поэтому не исключено, что таким образом хотели навредить именно прокурору.

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Последствия поджога авто Ольги Бабий / Фото издания "Ратуша"

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