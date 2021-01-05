Судье Бабий сожгли машину в Ивано-Франковске: все детали
Сожгли автомобиль судьи Ивано-Франковского городского суда Ольги Бабий. Инцидент произошел в Ивано-Франковске во дворе многоэтажного дома поздно вечером 2 января (после 23:50).
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По словам Ольги Бабий, машину подожег неизвестный. И в итоге автомобиль уничтожен полностью. Она считает это вмешательством в ее деятельность. Об этом судья сообщила в Высший совет правосудия 4 января.
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Говорится об автомобиле марки Nissan. Он по документам принадлежит Ольге Бабий.
По информации ГСЧС, в результате пожара сгорела часть автомобиля Volkswagen, припаркованного рядом. По факту инцидента 3 января местная полиция открыла уголовное дело. Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Добавим, что в ноябре 2020 года Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Ольги Бабий по жалобе одного из фигурантов уголовного дела.
Кроме того, по данным СМИ, гражданским мужем Ольги Бабий есть прокурор Виталий Попадюк, который также пользовался авто. Поэтому не исключено, что таким образом хотели навредить именно прокурору.
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Последствия поджога авто Ольги Бабий / Фото издания "Ратуша"
Предыдущие громкие поджоги
- В январе 2020 года во Львове сожгли автомобиль, принадлежавший местному корреспонденту украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы". На нем журналисты в течение 4 лет снимали расследование.
- В ночь на 14 октября неизвестные подожгли элитный Mercedes, которым пользовался сын народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Лопушанского. В результате поджога пострадала правая часть авто.
- 21 октября в селе Курган Одесской области взорвали авто экс-кандидата в депутаты облсовета от "Батькивщины" Андрея Бабенко. Злоумышленники установили взрывчатку возле дороги в районе автозаправочной станции.
- 17 декабря во Львове неизвестные подожгли Skoda Oсtavia, которая принадлежит детективу НАБУ. Автомобиль существенно поврежден. В бюро не исключают, что поджог является связанным с профессиональной деятельностью детектива. Он занимался делом о "рюкзаках Авакова".
- Кроме того, несколько резонансных поджогов машин произошло во время избирательной кампании 2020 года. Пострадали кандидаты на местных выборах.
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