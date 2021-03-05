Судьбу Степанова решают в Офисе Президента, – Стефанишина об отставке министра
Уже несколько месяцев в украинской политике есть слухи об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Зато официальных заявлений или вынесения вопроса в парламент – нет. На самом же деле вопрос отставки Степанова решает офис Президента.
Источник:24 канал
Такое мнение выразила нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина. Она отметила, что каждый провал Степанова – это "винтик в его политический гроб".
Интересно Фейки и мифы, – Степанов об отказе медиков от вакцинации
"К сожалению, вопрос отставки Степанова решается не в парламенте, а в Офисе Президента. Пока люди там не поймут, что его бездействие влияет, в частности, на рейтинги президента – его отставку в парламент не вынесут", – отметила нардеп.
Я думаю, со временем всем станет понятно, что этот министр не способен и каждый его шаг вредит Украине и системе здравоохранения,
– добавила Стефанишина.
По ее словам, Максиму Степанову уже никто не верит. "Он настолько всем надоел, все понимают, что он постоянно врет. Что бы он ни говорил, ему верить не будут", – заверила она.
Нардеп раскритиковала отчет Степанова
Максим Степанов 5 марта отчитался в Раде о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Украине. Стефанишина назвала выступление министра "паркетным докладом".
Он читал с листочка. Очевидно, что человеку просто написали спич, он отчитался и особенно его не волновало то, что он находится перед народными депутатами в Верховной Раде. Ему просто надо было что-то сказать,
– отметила нардеп.
Также Стефанишина отметила, что Украина очень медленно вакцинирует граждан. "Даже если количество вакцинированных в день увеличится в 10 раз – все равно до 2029 года Украина будет с невакцинированным населением. Цифры, которые называл Степанов – берутся с потолка", – подытожила она.
Стефанишина раскритиковала действия Степанова: видео
Вероятная отставка Степанова: последние новости
- Об отставке Степанова заговорили еще осенью 2020 года.
- Министр прокомментировал это распространение слухов тем, что он якобы является "неудобным министром" для нардепов.
- Одной из причин, почему требуют отставку Степанова, ситуация с закупкой вакцины против коронавируса по завышенной цене.
- В то же время Степанов заверил, что в Минздраве работают прозрачно.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил шансы Степанова остаться на посту, сказав, что это "50 на 50".
- Во фракции "Голос" уже несколько месяцев собирают голоса за отставку министра.
Поделиться новостью