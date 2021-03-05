Уже несколько месяцев в украинской политике есть слухи об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Зато официальных заявлений или вынесения вопроса в парламент – нет. На самом же деле вопрос отставки Степанова решает офис Президента.

Такое мнение выразила нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина. Она отметила, что каждый провал Степанова – это "винтик в его политический гроб".

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"К сожалению, вопрос отставки Степанова решается не в парламенте, а в Офисе Президента. Пока люди там не поймут, что его бездействие влияет, в частности, на рейтинги президента – его отставку в парламент не вынесут", – отметила нардеп.

Я думаю, со временем всем станет понятно, что этот министр не способен и каждый его шаг вредит Украине и системе здравоохранения,

– добавила Стефанишина.

По ее словам, Максиму Степанову уже никто не верит. "Он настолько всем надоел, все понимают, что он постоянно врет. Что бы он ни говорил, ему верить не будут", – заверила она.

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Максим Степанов 5 марта отчитался в Раде о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Украине. Стефанишина назвала выступление министра "паркетным докладом".

Он читал с листочка. Очевидно, что человеку просто написали спич, он отчитался и особенно его не волновало то, что он находится перед народными депутатами в Верховной Раде. Ему просто надо было что-то сказать,

– отметила нардеп.

Также Стефанишина отметила, что Украина очень медленно вакцинирует граждан. "Даже если количество вакцинированных в день увеличится в 10 раз – все равно до 2029 года Украина будет с невакцинированным населением. Цифры, которые называл Степанов – берутся с потолка", – подытожила она.

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