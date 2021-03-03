Кассационный административный суд оставил без движения иск Александра Тупицкого. Он пытался вторично обжаловать свое отстранение с должности главы Конституционного Суда.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда завернул иск, в котором Тупицкий хотел обжаловать указ президента Владимира Зеленского за 29 декабря 2020 года.

Важно Зеленский снова отстранил Тупицкого с должности главы КСУ

Почему суд не принял иск Тупицкого

Отметили, что для обращения в суд по таким делам устанавливают месячный срок. То есть истец обратился 26 февраля, а срок обжалования истек 29 января.

Поэтому Кассационный суд дал Тупицкому 10 дней для устранения недостатков иска.

Это уже не первое обращение Тупицкого

Судья ранее уже обращался с иском. Однако 3 февраля Верховный Суд тоже отказал в открытии производства, так как иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Такие дела – полномочия КСУ.

Отстранение Тупицкого: что известно

В декабре 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от должности.

Дело в том, что судья фигурирует в деле о подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Производство касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкому в январе вручили подозрение.

Тупицкий возмутился и продолжил ходить на работу, несмотря на то, что его туда не пускали.

26 февраля президент снова отстранил судью на месяц.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала