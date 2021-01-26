Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать дни рождения некоторых украинских деятелей. Среди них Юрий Липа, Владимир Кубиевич, Улас Самчук и другие.

Источник: Окружной админсуд Киева

Соответствующее решение суд принял 19 января по иску скандального экс-главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

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Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев 8 исторических деятелей:

полковника армии Украинского государства Ивана Полтавца-Остряницы;

полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;

полковника УПА Василия Сидора;

полковника УПА Василия Галасы;

писателя и журналиста Уласа Самчука;

писателя и политика Юрия Липы;

украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича;

председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

Позиция Портнова

Чиновник времен Януковича Андрей Портнов в своем иске отметил, что Юрий Липа якобы "известен своими антисемитскими высказываниями и призывами". Остальных упомянутых деятелей пророссийский Портнов обвинил в якобы "тесном сотрудничестве с немецкими нацистами". В своих заявлениях Портнов сослался на Закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине.

Информацию о собственном иске и решении суда Портнов подтвердил в своем телеграм-канале. Он, в частности, обвинил украинских патриотов в причастности к Холокосту и якобы сотрудничестве с нацистами.

"Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям. Судебный процесс проходил почти год. Иск удовлетворен в полном объеме", – написал Портнов.

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Что ответили в КГГА

Памятные даты выбирали, отталкиваясь от списка, который есть в Украинском институте национальной памяти. Их решение было направлено на развитие исторического сознания украинцев и сохранение национальной памяти.

В КГГА напомнили, что запрет касается памятных дат, которые должны были отмечать еще в 2020 году. Их список утвердили еще в феврале прошлого года. Тогда же Портнов сразу подал иск об их запрете. Судья Окружного админсуда удовлетворила заявление об обеспечении этого иска. Соответственно, было заблокировано празднование этих памятных дат. Вместе с тем настоящим решением суд окончательно запретил их празднование.

Реакция представителей львовской власти на иск Портнова

Депутат Львовского городского совета Евгений Бойко на своей странице в фейсбуке заявил, что теперь об украинских деятелях стоит говорить еще больше.

Мы будем говорить о них только чаще: Улас Самчук, Юрий Липа, Андрей Мельник, Владимир Кубийович и Небесная Сотня никогда не исчезнут из публичного пространства Львова. Даже, если в этом заинтересован агент ФСБ Андрей Портнов,

– подчеркнул Бойко.

Бойко также добавил, что на следующей неделе, с 1 февраля, все школы Львова проведут открытые просветительские уроки о выдающихся украинцах.