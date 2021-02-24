Суд заблокировал доступ к телеграм-каналам, которые подозревают в связях со спецслужбами России
Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ к нескольким телеграм-каналам. Речь идет о ресурсах, которые Служба безопасности Украины ранее обвинила в дестабилизации ситуации в стране.
Источник:НКРЗИ
Доступ к ним будет закрыт до отмены решения судей об аресте на имущественные права интеллектуальной собственности этих каналов.
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Детали блокировки телеграм-каналов
В частности, суд Харькова принял решение заблокировать доступ к телеграм-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".
Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины, обязали закрыть доступ к этим ресурсам.
Определение можно обжаловать в течение 5 дней со дня его объявления.
Что этому предшествовало
- Ранее СБУ заявила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая привлекала украинцев к созданию и администрированию телеграм-каналов, которые дестабилизировали ситуацию в стране.
- В частности, речь идет о таких каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" и тому подобное.
- Материалы, которые распространяли в этих телеграм-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации.
- Правоохранители идентифицировали 50 заказчиков, которые платили за публикацию материалов. Двух фигурантов дела задержали, им сообщили о подозрении в государственной измене.
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