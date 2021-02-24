Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ к нескольким телеграм-каналам. Речь идет о ресурсах, которые Служба безопасности Украины ранее обвинила в дестабилизации ситуации в стране.

Доступ к ним будет закрыт до отмены решения судей об аресте на имущественные права интеллектуальной собственности этих каналов.

Читайте также Дубинский встал на защиту телеграм-каналов, которые работают на спецслужбы России

Детали блокировки телеграм-каналов

В частности, суд Харькова принял решение заблокировать доступ к телеграм-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины, обязали закрыть доступ к этим ресурсам.

Определение можно обжаловать в течение 5 дней со дня его объявления.

Что этому предшествовало