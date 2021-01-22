Суд взял под стражу одесского "потрошителя": что известно – видео
Киевский районный суд Одессы 23 января избрал меру пресечения одесситу Дмитрию Пономаренко, которого подозревают в двойном убийстве. Именно он 20 января гулял по городу с отрезанной головой отца.
Мужчину будут держать под стражей в течение 2 месяцев. Он не будет иметь права внести залог, сообщает "Думская".
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Как отреагировал Пономаренко
Адвокат "потрошителя" просил избрать ему другую меру пресечения.
Однако подозреваемый признался в преступлении. Он сказал, что сожалеет и попросил отправить его в тюрьму. Несмотря на это, он отказался вставать по требованию суда и подписывать памятку об ознакомлении с правами и обязанностями. В конце концов, Пономаренко все же подписал документы.
Пономаренко вывели из суда, смотрите видео:
Что этому предшествовало
- 20 января Пономаренко заметили на улице с отрезанной головой человека. На шее у мужчины висели человеческие кишки.
- По словам свидетелей, он бил головой по машинам и вел себя довольно "буйно".
- Правоохранители задержали мужчину и обнаружили в его квартире обезглавленное тело отца, а также умершего квартиранта.
- По информации местных СМИ, ранее Пономаренко работал в гостинице "Дюк", откуда его уволили из-за неадекватного поведения. Также мужчина якобы был женат и имеет 4-летнего сына.
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