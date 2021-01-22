Киевский районный суд Одессы 23 января избрал меру пресечения одесситу Дмитрию Пономаренко, которого подозревают в двойном убийстве. Именно он 20 января гулял по городу с отрезанной головой отца.

Мужчину будут держать под стражей в течение 2 месяцев. Он не будет иметь права внести залог, сообщает "Думская".

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Как отреагировал Пономаренко

Адвокат "потрошителя" просил избрать ему другую меру пресечения.

Однако подозреваемый признался в преступлении. Он сказал, что сожалеет и попросил отправить его в тюрьму. Несмотря на это, он отказался вставать по требованию суда и подписывать памятку об ознакомлении с правами и обязанностями. В конце концов, Пономаренко все же подписал документы.

Пономаренко вывели из суда, смотрите видео:

Что этому предшествовало