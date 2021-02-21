Одесский окружной административный суд признал незаконным увольнение со службы в патрульной полиции сержанта Зою Мельник. Ее громко уволили после серии разоблачительных сообщений относительно руководства.

По решению суда, ее увольнение назвали противоправным. Поэтому суд постановил взыскать с Департамента Одесской патрульной полиции в пользу Зои компенсацию в сумме свыше 201 тысячи гривен.

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В УПП не смогли доказать мои "многочисленные опоздания" и "прогулы", поскольку их не было. Так же среди "доказательств" не было ни одной жалобы на меня от граждан. Только рапорты и кляузы приближенных к руководству, которые выполняли указания относительно моего увольнения,

– написала Зоя Мельник.

К своему сообщению Зоя добавила скан судебного решения Одесского окружного суда.

Зоя в комментариях написала: из-за коронавируса была на самоизоляции и не могла присутствовать в суде. Ее интересы представляла адвокат.

Увольнение Зои Мельник: главное