Суд восстановил на службе Зою Мельник – одесскую патрульную, обвинившую руководство в коррупции
Одесский окружной административный суд признал незаконным увольнение со службы в патрульной полиции сержанта Зою Мельник. Ее громко уволили после серии разоблачительных сообщений относительно руководства.
Источник:Фейсбук Зои Мельник
По решению суда, ее увольнение назвали противоправным. Поэтому суд постановил взыскать с Департамента Одесской патрульной полиции в пользу Зои компенсацию в сумме свыше 201 тысячи гривен.
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В УПП не смогли доказать мои "многочисленные опоздания" и "прогулы", поскольку их не было. Так же среди "доказательств" не было ни одной жалобы на меня от граждан. Только рапорты и кляузы приближенных к руководству, которые выполняли указания относительно моего увольнения,
– написала Зоя Мельник.
К своему сообщению Зоя добавила скан судебного решения Одесского окружного суда.
Зоя в комментариях написала: из-за коронавируса была на самоизоляции и не могла присутствовать в суде. Ее интересы представляла адвокат.
Увольнение Зои Мельник: главное
- Зоя Мельник перед приходом в полицию была общественной активисткой, боролась против захвата застройщиками одесских пляжей.
- Как только было объявлено о создании патрульной полиции, прошла отбор и устроилась копом.
- Мельник регулярно писала сообщения в фейсбуке о работе Управления патрульной полиции в Одессе. Она рассказывала о систематическом взяточничестве, установленных "планах" от руководства на количество штрафов и других проблемах в работе патрульных.
- По словам Мельник, впоследствии она начала получать угрозы и уволилась из-за "невыносимых условий" на работе.
- В сентябре 2019 года приказом руководителя Департамента патрульной полиции ее уволили.
- В полиции убеждали, что уволили Мельник исключительно из-за дисциплинарных нарушений.
- После скандала в СМИ и соцсетях руководителя патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили на время расследования дела.
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