Суд возобновил государственное финансирование партии "Голос"
Окружной административный суд Киева возобновил финансирование партии "Голос". Это будет происходить в течение рассмотрения иска политсилы к НАПК.
Источник:ОАСК
Соответствующее решение 5 февраля 2021 года приняла судья Окружного админсуда Киева Нана Векуа. В частности, там указано, что суд удовлетворяет заявление "Голоса" об обеспечении иска.
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Стоит заметить, что представители "Голоса" в иске просили признать противоправным и отменить приказ Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции о приостановлении госфинансирования партии.
Согласно постановлению, действие приказа НАПК остановят до момента вступления в законную силу судебного решения по делу.
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"Голос" лишили финансирования: что известно
- Глава "Голоса" Кира Рудык 11 января 2021 года заявила, что НАПК лишило политсилу государственного финансирования.
- Политик назвала такой шаг безосновательным политическим давлением и подчеркнула, что политсила не является олигархическим проектом, поэтому нуждается в финансировании, чтобы оставаться независимой.
- В НАПК заявили, что причиной лишения финансирования стали якобы недостоверные сведения в отчетах.
- Окружной административный суд Киева 29 января открыл производство по иску "Голоса" в НАПК.
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