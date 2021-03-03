Окружной административный суд Киева возобновил финансирование партии "Голос". Это будет происходить в течение рассмотрения иска политсилы к НАПК.

Соответствующее решение 5 февраля 2021 года приняла судья Окружного админсуда Киева Нана Векуа. В частности, там указано, что суд удовлетворяет заявление "Голоса" об обеспечении иска.

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Стоит заметить, что представители "Голоса" в иске просили признать противоправным и отменить приказ Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции о приостановлении госфинансирования партии.

Согласно постановлению, действие приказа НАПК остановят до момента вступления в законную силу судебного решения по делу.

Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК установило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос".

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