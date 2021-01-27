Небоскреб Коломойского в США: суд отложил продажу здания
Суд в Соединенных Штатах Америки отложил продажу 22-этажного здания 55 Public Square в Кливленде. Оно относится к компании Optima Ventures.
Источник: Law360
Решение отсрочить продажу небоскреба в Квитленде штата Огайо принял Канцлерский суд штата Делавэр. 22-этажное здание принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
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Возражения по продаже
В то же время суд разрешил "ПриватБанку" по этому соглашению проверить брокера (посредника при заключении сделок) на сумму 17 миллионов долларов. Это может произойти до 6 февраля в ограниченном порядке и с возможностью впоследствии подать возражение по продажам.
Также суд обязал банк предоставить обеспечение на сумму 195 тысяч долларов.
О чем речь
Американская холдинговая компания Optima Ventures бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова захотела продать в США 2 здания:
- 22-этажный дом 55 Public Square;
- отель Westin Cleveland Downtown.
Долги компании по этим двум активам составляли примерно 50 миллионов долларов.
Что такое Optima?Это конгломерат компаний в США, интересы которых находятся в сфере недвижимости Кливленда. Компании принадлежат здания One Cleveland Center и 55 Public Square в центре города. Башню 55 Public Square Building 29 июля 2008 года купила компания Optima 55 Public Square, LLC за 34 миллиона долларов. С 2008 до 2015 года Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре города.
Обвинения Коломойского и Боголюбова: коротко
- Коломойского и Боголюбова обвиняют США в покупке активов. Говорится о недвижимости и заводе по обработке металлов, на деньги, отмытые через украинский "ПриватБанк".
- В то же время украинский олигарх и его деловой партнер отрицали обвинения. Они заявили, что купили объекты в США на деньги от сталелитейного бизнеса.
- Минюст США 31 декабря обвинил их в использовании незаконно присвоенных денег для покупки офисного здания в Кливленде в штате Огайо.
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