Суд в Соединенных Штатах Америки отложил продажу 22-этажного здания 55 Public Square в Кливленде. Оно относится к компании Optima Ventures.

Источник: Law360

Решение отсрочить продажу небоскреба в Квитленде штата Огайо принял Канцлерский суд штата Делавэр. 22-этажное здание принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Возражения по продаже

В то же время суд разрешил "ПриватБанку" по этому соглашению проверить брокера (посредника при заключении сделок) на сумму 17 миллионов долларов. Это может произойти до 6 февраля в ограниченном порядке и с возможностью впоследствии подать возражение по продажам.

Также суд обязал банк предоставить обеспечение на сумму 195 тысяч долларов.

О чем речь

Американская холдинговая компания Optima Ventures бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова захотела продать в США 2 здания:

22-этажный дом 55 Public Square;

отель Westin Cleveland Downtown.

Долги компании по этим двум активам составляли примерно 50 миллионов долларов.

Что такое Optima? Это конгломерат компаний в США, интересы которых находятся в сфере недвижимости Кливленда. Компании принадлежат здания One Cleveland Center и 55 Public Square в центре города. Башню 55 Public Square Building 29 июля 2008 года купила компания Optima 55 Public Square, LLC за 34 миллиона долларов. С 2008 до 2015 года Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре города.

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