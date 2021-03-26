СБУ обвинила экс-нардепа от "Самопомочі" Семена Семенченко в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Ранее СБУ уже сообщила Семенченко о подозрении. Вместе с ним подозрение получил и "внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

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В чем обвиняют Семенченко

По данным СБУ, экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко организовали "частную военную компанию".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров из России. Впоследствии их якобы продавали государственным предприятиям в сфере обороны по завышенным ценам.

24 марта СБУ опровергла информацию, которую ранее обнародовали СМИ и некоторые политики, Шевченко и Семенченко уже задержали. Как сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко, фигурантам дела лишь сообщили о подозрении.

Меры предосторожности для других фигурантов дела

25 марта Печерский суд Киева избрал меру пресечения 3 фигурантам дела о создании незаконной военизированной группировки.

Подозреваемых Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под круглосуточный домашний арест.