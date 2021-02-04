Суд разрешил задержать Нескоромного: детали
Суд выдал разрешение на задержание экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.
Источник: Министерство внутренних дел
Подозреваемого в заказе убийства объявили в розыск.
Читайте также Покушение на убийство Наумова может быть связано с российскими спецслужбами, – СБУ
В досье Нескоромного говорится о том, что он исчез 29 января. Для привода экс-сотрудника СБУ в суд, выдали разрешение на его задержание.
Нескоромного подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. За это ему грозит пожизненное заключение.
Покушение на убийство Наумова: детали
- 23 января Служба безопасности Украины заявила, что задержала сотрудника штаба антитеррористического центра, который якобы готовил убийство другого работника Службы. Организатор предлагал за него 50 тысяч долларов.
- Впоследствии выяснилось, что исполнителем убийства был полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк.
- По данным следствия, заказчиком является Нескоромный.
- 27 января СБУ сообщила ему подозрение. Ведомство также опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter