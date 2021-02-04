Суд выдал разрешение на задержание экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.

Источник: Министерство внутренних дел

Подозреваемого в заказе убийства объявили в розыск.

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В досье Нескоромного говорится о том, что он исчез 29 января. Для привода экс-сотрудника СБУ в суд, выдали разрешение на его задержание.

Нескоромного подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. За это ему грозит пожизненное заключение.

Покушение на убийство Наумова: детали

23 января Служба безопасности Украины заявила, что задержала сотрудника штаба антитеррористического центра, который якобы готовил убийство другого работника Службы. Организатор предлагал за него 50 тысяч долларов.

Впоследствии выяснилось, что исполнителем убийства был полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк.

По данным следствия, заказчиком является Нескоромный.

27 января СБУ сообщила ему подозрение. Ведомство также опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.

Обратите внимание! В СБУ считают, что мотивом для организации убийства могло стать желание карьерного роста. Кроме того, Наумов был против назначения некоторых членов экс-команды Нескоромного в СБУ.