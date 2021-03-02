Суд разрешил задержать пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене. Это нужно для того, чтобы избрать ему меру пресечения.

Соответствующее решение накануне принял Печерский районный суд Киева. Об этом 2 марта сообщил источник "РБК-Украина" в правоохранительных органах.

Обратите внимание СБУ трактует неявку Шария на допрос, как скрывание от следствия

Там отметили, что суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и позволил задержать Шария, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Справка. Анатолий Шарий – это одиозный блогер, известный "зашкварными" роликами на ютубе. В какие скандалы он попадал и почему его связывают с Россией – читайте по ссылке.

Шарию объявили подозрение: что известно

► СБУ объявила подозрение скандальному блогеру еще 16 февраля – сразу по двум статьям. Его обвинили в государственной измене и нарушении равноправия людей.

► Между тем сам Шарий уверен, что дело против него якобы является политическим. Он заявил, что подозрение ему никто не объявлял, а повестку на допрос он не получал.

► Блогер так и не явился на допрос в СБУ. В ведомстве отметили, что такое поведение можно трактовать, как сокрытие от следствия, и объявили его в розыск.

► Впоследствии Служба безопасности Украины обратилась в прокуратуру, чтобы получить международную помощь с арестом Шария. Ведомство просит провести необходимые следственные действия на территории других стран.